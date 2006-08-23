Обычные песочницы, качели и скамеечки уже не моде. У каждого двора теперь должна быть своя индивидуальность. Любители цветов выращивают альпийские горки, приверженцы народного стиля - сооружают во дворах "ветряные мельницы" и "колодцы".
:Специалисты ЖЭСа № 90 долго над проектом дизайна не думали. Больше прислушивались к мнению жильцов. Идеи оказались стоящими. Теперь двор на улице Газеты "Правда",10 - один из претендентов на название лучшего.
:У Аллы Лаппо начальника ЖЭСа № 84 другой подход. Разрабатывать дизайнерский проект ей пришлось самой. А вот воплощать идеи помогали жильцы. Причем самые юные.
В планах коммунальщиков - объявить подобный конкурс и среди частных подворий. Возможно, и частный сектор тогда преобразиться.