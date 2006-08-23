Московский район столицы объявил районный конкурс на лучшее благоустройство дворовой территории. 22 августа были подведены его итоги. Приятно удивил комиссию тот факт, что претендентов на первые места оказалось больше, чем ожидалось.

Обычные песочницы, качели и скамеечки уже не моде. У каждого двора теперь должна быть своя индивидуальность. Любители цветов выращивают альпийские горки, приверженцы народного стиля - сооружают во дворах "ветряные мельницы" и "колодцы".

:Специалисты ЖЭСа № 90 долго над проектом дизайна не думали. Больше прислушивались к мнению жильцов. Идеи оказались стоящими. Теперь двор на улице Газеты "Правда",10 - один из претендентов на название лучшего.



:У Аллы Лаппо начальника ЖЭСа № 84 другой подход. Разрабатывать дизайнерский проект ей пришлось самой. А вот воплощать идеи помогали жильцы. Причем самые юные.

В планах коммунальщиков - объявить подобный конкурс и среди частных подворий. Возможно, и частный сектор тогда преобразиться.