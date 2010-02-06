Шок! Сомнительный набор «Наручники» для тематических игр появился в детских отделах Бреста

Набор для тематических игр «Наручники» со слоганом «Пристегни к себе того, кого любишь», который с недавних пор появился на прилавках детских магазинов, судя по упаковке, предназначался для детей от трех лет и старше. Когда бдительные родители досконально изучили упаковку товара, то пришли в ужас. Игрушка, как оказалась, предназначена для взрослых, а отнюдь не для детских забав.

Бдительные родители под наклейкой с русским текстом обнаружили надпись совсем другого содержания. Правда, на польском языке. Черным по белому написано: «Внимание! Современный продукт предназначен для взрослых людей. Не передавать для игр детям!».

Дирекция детских магазинов назвала этот факт не иначе как нелепым недоразумением. Здесь были уверены, что работают с надежным поставщиком. Да и товар сертифицирован.

Сергей Голубев, директор дома торговли:

– Главная наша цель – проверить на качество, а уже органы сертификации, или же этические комиссии, должны давать оценку, можно ли использовать этот товар в детском магазине или нет.

Ирина Захаренкова, начальник сектора сертификации товаров народного потребления:

– Родители должны смотреть и выбирать игрушку, с учетом нужна ли она ребенку. Мы только подтверждаем безопасность, что эта игрушка безопасна, что она прошла все необходимые процедуры подтверждения соответствия.

Покупатель торгового дома:

– Эта игрушка – напоминание о чем-то нехорошем. И я считаю, что она не безопасна.

Между тем, такие же наручники с опушкой можно приобрести и через интернет, в так называемых секс-шопах. Но там они в девять раз дороже тех, что продаются в детских магазинах Бреста.

Сегодня на вопрос «Можно ли приобрести наручники с мехом» в детских отделах брестских магазинов продавцы разводят руками и добавляют: «Разобрали». Но, похоже, в торговле просто предпочли снять сомнительный товар с прилавков – от греха подальше.

А вот в какие тематические игры будут играть дети, у которых уже есть такие наручники, остается только догадываться. Брестской же торговле еще предстоит провести собственное расследование и выяснить – откуда взялся такой оригинальный способ продажи «забав для взрослых»?

Анастасия Корниенко, Сергей Хвалюк, телекомпания «СТВ», Брест.