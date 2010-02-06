Шок! Сомнительный набор «Наручники» для тематических игр появился в детских отделах Бреста

Бдительные родители под наклейкой с русским текстом обнаружили надпись совсем другого содержания. Правда, на польском языке. Черным по белому написано: «Внимание! Современный продукт предназначен для взрослых людей. Не передавать для игр детям!».
Дирекция детских магазинов назвала этот факт не иначе как нелепым недоразумением. Здесь были уверены, что работают с надежным поставщиком. Да и товар сертифицирован.
Сергей Голубев, директор дома торговли:
– Главная наша цель – проверить на качество, а уже органы сертификации, или же этические комиссии, должны давать оценку, можно ли использовать этот товар в детском магазине или нет.
Ирина Захаренкова, начальник сектора сертификации товаров народного потребления:
– Родители должны смотреть и выбирать игрушку, с учетом нужна ли она ребенку. Мы только подтверждаем безопасность, что эта игрушка безопасна, что она прошла все необходимые процедуры подтверждения соответствия.
Покупатель торгового дома:
– Эта игрушка – напоминание о чем-то нехорошем. И я считаю, что она не безопасна.
Между тем, такие же наручники с опушкой можно приобрести и через интернет, в так называемых секс-шопах. Но там они в девять раз дороже тех, что продаются в детских магазинах Бреста.
Сегодня на вопрос «Можно ли приобрести наручники с мехом» в детских отделах брестских магазинов продавцы разводят руками и добавляют: «Разобрали». Но, похоже, в торговле просто предпочли снять сомнительный товар с прилавков – от греха подальше.
А вот в какие тематические игры будут играть дети, у которых уже есть такие наручники, остается только догадываться. Брестской же торговле еще предстоит провести собственное расследование и выяснить – откуда взялся такой оригинальный способ продажи «забав для взрослых»?
Анастасия Корниенко, Сергей Хвалюк, телекомпания «СТВ», Брест.