Фото. «Минская лыжня-2010» в Веснянке

За первенство боролись школьники и студенты, ветераны труда и спорта. Нешуточная борьба развернулась среди детей и подростков. Школы всех районов города выставили свои команды. И каждый участник должен был пройти два с половиной километра.

Участники «Минской лыжни-2010»:

– Очень хорошо. Здоровый образ жизни, приятно, что пригласили. Все школы участвуют. Мы из Советского района, думаю, победим;

– Конечно, победим! И сил хватит! И побольше бегали;

– Нормально, сейчас всех порвем! У нас же школа лучшая. Желаю всем удачи.

Дмитриева Галина, призер соревнований, ученица средней школы№147:

– Не ожидала, мне казалось, что очень плохо выступила. Но выступила хорошо, удачно очень. Лыжня хорошая и погода тоже радует, морозец скрепил, хорошо было ехать.

Минская лыжня – ежегодный спортивный праздник. В этот раз столице особенно повезло: главного атрибута соревнований – снега – намело даже больше, чем нужно. По подсчетам организаторов, в Минской лыжне смогут поучаствовать около 12 тысяч человек.

Михаил Юспа, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

– Из года в год наш календарь становится все шире и шире, но вот такие глобальные мероприятия, которые мы проводим – они остаются, безусловно, неизменными. К ним относятся наша «Минская лыжня», «Республиканская лыжня», «Снежный снайпер», который мы проводим совместно с Президентским спортивным клубом.