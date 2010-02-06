В Индии умерла последняя носительница древневшего языка бо, появившегося около 70 тысяч лет назад

85-летняя Боа Ср последние 40 лет оставалась единственной носительницей языка бо. Женщина жила на Андаманских островах в Индийском океане.

Боа Ср осталась единственным носителем языка бо после смерти родителей, и, чтобы общаться с окружающими, она выучила андаманскую версию хинди, передает ВВС.

Как отметила профессор-лингвист Анвита Абби, с исчезновением языка бо Индия потеряет значительную часть культурного наследия.

Андаманские острова называют мечтой антрополога и местом, где на одной географической территории можно найти большое число языков, причем многие из них находятся под угрозой исчезновения.

В частности, за последние три месяца на островах умерли последние носители двух языков. Это вызывает тревогу лингвистов, которые напоминают, что первые жители Андаманских островов были среди самых древних предков человека.