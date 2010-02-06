Британские синоптики извинились перед гражданами за неправильные прогнозы на зиму

Метеорологическая служба Великобритании повинилась в том, что совершенно ошиблась, когда пообещала британцам в своих прогнозах на 2009 год жаркое лето и мягкую зиму. Эти благоприятные прогнозы сбылись с точностью до наоборот.

Главный научный эксперт службы Джулия Слинго признала, что синоптики сильно подвели соотечественников со своим прогнозом на минувшее лето – в надежде на обещанную дома жару многие британцы отказались от отпускных поездок в теплые страны, а затем, поминая «добрым словом» синоптиков, мокли под холодными дождями.

Не более удачным, по словам эксперта, стал прогноз и на нынешнюю зиму, когда синоптики настаивали на плюсовых температурах до тех пор, пока страну не завалило снегом, а реки и озера не покрылись толстым ледяным панцирем.

– Конечно, такие прогнозы нанесли нам ущерб как организации, – заявила она. – Оглядываясь назад, можно сказать, что сделанные нами прогнозы сбылись не лучшим образом. Мы сделали совершенно неверные предсказания.



В оправдание своей службы Слинго сказала, что точные прогнозы в Великобритании дело весьма трудное, и британским синоптикам, видимо, следует брать пример со своих американских коллег и давать вероятность осуществления сезонных прогнозов в процентах – например, предсказывать вероятность дождей в 30 или 40%, пишет NEWSru.com.