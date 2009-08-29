Школы не готовы удовлетворить запросы учеников

Специалисты изучали, насколько эффективно ведется работа по реализации декрета президента № 15 от 17 июля 2008 года «Об отдельных вопросах общего среднего образования».

Одним из нововведений документа была отмена классов с углубленным изучением предметов. Вместо них в школах введены факультативные занятия, призванные дать желающим возможность изучать предметы школьной программы на повышенном уровне.



Как сообщил председатель комитета по образованию горисполкома Владимир Щерба на городском форуме педагогических работников Минска, немногие выбрали факультативы общекультурного и общеразвивающего содержания, практически никто - профориентационного и технологического.



Многие учителя, по словам главы комитета, избегали «браться за ведение факультативов», несмотря на оказываемую им организационную поддержку. В результате наполняемость факультативных групп была небольшой, а иногда такие группы и вовсе распускались в середине года. Кроме того, «факультативные занятия порой не отличались высоким качеством», отметил Щерба.



По его словам, сложности объясняются несоответствием «резко возрастающих запросов учащихся на повышенный уровень образования» готовности школы эти запросы удовлетворить.



Мингорисполком решает проблему путем создания ресурсных центров по отдельным предметам и направлениям, отметил глава комитета. Такие центры оказывают методическую поддержку при организации факультативов, на их базе проводятся мероприятия по работе с одаренными детьми.

В прошлом учебном году во всех районах Минска на базе общеобразовательных школ и гимназий было открыто 23 таких центра по 19 предметам, сообщает БелаПАН.