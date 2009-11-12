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Школьники Минска, Бреста и Брестского района снова сядут за парты

12 ноября 2009 08:15
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Каникулы здесь были продлены до 11 ноября включительно. И это одна из мер профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом.Она дала свои результаты. Число заболевших детей снизилось практически наполовину. Сокращать зимние и весенние каникулы Министерство образования не планирует. Ученики «нагонят» программу за счет часов факультативных занятий. В ведомстве создан оперативный штаб. Ситуация в школах и детских садах контролируется ежедневно.
# общество # Образование

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