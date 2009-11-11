Такие службы совсем скоро заработают по всей Беларуси.

То, что это хорошо, на практике убедились брестчане. Единая городская диспетчерская служба здесь работает уже больше года.

Эту ночь Вера Ниловна запомнит надолго. Ровно в полночь сантехника в доме пенсионерки объявила протест. Раковины в момент переполнились грязной водой. На борьбу с канализационными реками встревоженная Вера Ниловна вызвала службу «115».

Вера Кузнецова, пенсионерка:

– Приехали моментально и все сделали!

«Оперативно прийти на помощь» – под таким девизом в Бресте год назад заработала единая диспетчерская служба. ЖКХ, аварийно-восстановительные службы, электросети, «Водоканал» по одному номеру. Теперь сюда поступает больше 200 звонков в день. Диспетчер сразу отправляет заявку по назначению. На подстраховке и две собственные аварийные бригады.

Олег Раховецкий, старший диспетчер Городской аварийно-диспетчерской службы:

– Вы поставьте себя на место человека, которого заливает кипятком. Поэтому оперативность решения проблемы здесь очень важна. Между всеми точками существует компьютерная связь, есть возможность использовать голосовой трафик.

С помощью компьютерной программы диспетчер регистрирует не только время поступления заявки, но и срок выполнения работ. Здесь же следят и за передвижением бригад по городу. Спецтранспорт оснащен навигаторами. Сразу видно, какая из бригад быстрее доберется до точки назначения. Да и рабочим теперь просто отсидеться не удастся. Служба работает круглосуточно и без перебоев. Жилищно-коммунальный форс-мажор не терпит отлагательств.

Подобные единые службы ЖКХ должны появиться в скором времени по всей Беларуси. Своего рода аналог скорой медицинской помощи. Один номер, позвонив на который в случае проблем с эксплуатацией жилища, можно получить экстренную помощь.