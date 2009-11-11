То, что это хорошо, на практике убедились брестчане. Единая городская диспетчерская служба здесь работает уже больше года.
Эту ночь Вера Ниловна запомнит надолго. Ровно в полночь сантехника в доме пенсионерки объявила протест. Раковины в момент переполнились грязной водой. На борьбу с канализационными реками встревоженная Вера Ниловна вызвала службу «115».
Вера Кузнецова, пенсионерка:
– Приехали моментально и все сделали!
«Оперативно прийти на помощь» – под таким девизом в Бресте год назад заработала единая диспетчерская служба. ЖКХ, аварийно-восстановительные службы, электросети, «Водоканал» по одному номеру. Теперь сюда поступает больше 200 звонков в день. Диспетчер сразу отправляет заявку по назначению. На подстраховке и две собственные аварийные бригады.
Олег Раховецкий, старший диспетчер Городской аварийно-диспетчерской службы:
– Вы поставьте себя на место человека, которого заливает кипятком. Поэтому оперативность решения проблемы здесь очень важна. Между всеми точками существует компьютерная связь, есть возможность использовать голосовой трафик.
С помощью компьютерной программы диспетчер регистрирует не только время поступления заявки, но и срок выполнения работ. Здесь же следят и за передвижением бригад по городу. Спецтранспорт оснащен навигаторами. Сразу видно, какая из бригад быстрее доберется до точки назначения. Да и рабочим теперь просто отсидеться не удастся. Служба работает круглосуточно и без перебоев. Жилищно-коммунальный форс-мажор не терпит отлагательств.
Подобные единые службы ЖКХ должны появиться в скором времени по всей Беларуси. Своего рода аналог скорой медицинской помощи. Один номер, позвонив на который в случае проблем с эксплуатацией жилища, можно получить экстренную помощь.