чем жили минск и минчане 11 ноября

В преддверии похолодания сеанс банной терапии для минчан продлили до 4 часов утра.

Минские дома готовы к зиме

Против заморозков вооружились все коммунальные службы столицы. Дома согревают не только батареи, но и утепленные стены, а крыши надежно защищают от дождей и снега. К зимнему сезону отремонтировали и застеклили более 2 тысяч подъездов. Готовы к непогоде и минские улицы - от гололеда столичные магистрали защитят новые реактивы, а от снежных заносов дороги очистит современная спецтехника.

Сергей Резкий, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

Более 200 машин уже подготовлены и переоборудованы для того, чтобы разбрасывать песко-золяную смесь и соль. 605 единиц техники готовы для уборки и вывоза снега. Ни с финансированием, ни с материалами, ни с оборудованием проблем серьезных нет. Город уже готов встречать зиму.

Нынче цирку не до смеха

Стройреформа в разгаре. Клоунады и воздушную акробатику здесь сменило строительное реалити-шоу.

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Серия выездных совещаний стартовала в Московском районе столицы

Заместители руководителей учреждений и организаций обсудили вопросы, касающиеся идеологической работы. Также на повестке дня - экономическая и социальная сфера всего города. Минск в 2010 году должен стать самым уютным, удобным для жизни городом с современным европейским обликом. Следующее политсобрание запланировано в Заводском районе.

Михаил Титенков заместитель председателя Мингорисполкома:

Здесь в Московском районе начинаем эту серию совещаний. Что бы посмотреть, подвести своеобразные итоги состояния идеологической работы в течение года, 2009 года. Посмотреть критично. И не менее критично - в сторону 2010 года.

Сеанс банной терапии для минчан продлили до 4 часов утра

Такое «горячее» предложение от любителей попариться с веничком поступило в преддверии похолодания. На просьбу откликнулись банно-оздоровительный комплекс «Малиновка», «Сухарево», общественные бани на улицах Хмельницкого и Московской. Здесь чистюлям-полуночникам предложат сеансы разряда «Люкс». Услуги комфорт-класса ждут и посетителей всех общественных бань. В этом году ими воспользовались 700 тысяч человек. Ажиотаж растет, и уже зимой ожидается настоящий мыльный бум.

Этот день в истории столицы

В 1963 году в Минск из Могилева переехал Центральный исторический архив БССР. Ровно 6 лет назад в нашем городе начало работу отделение посольства Швеции в России.