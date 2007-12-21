Шенгенская зона расширилась до границ Беларуси

В пространство без контроля в пределах внутренних границ вошли Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Мальта, а также три прибалтийские республики.

Они присоединились к 15 государствам, которые образовали ЕС несколько лет назад.

Контроль на сухопутных и морских внутренних границах в пределах увеличившейся Шенгенской зоны прекращается с 21 декабря, на воздушных - с 30 марта 2008 года.

Таким образом, шенгенская виза, выданная диппредставительством одной из этих стран, действует во всех государствах-членах. Посольства стран-новичков ЕС начнут выдавать визы уже сегодня. При её наличии белорусы могут перемещаться в пределах всей шенгенской зоны.

Напомним, стоимость "шенгена" для граждан Беларуси - 60 евро. Однако, для некоторых виза будет бесплатной. С Литвой и Польшей Беларусь заключит договоры по вопросам взаимных поездок граждан. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси.

В честь вступления в Шенгенскую зону 9 новых членов в полночь европейские правительства устроили торжественные церемонии сноса шлагбаумов на контрольно-пропускных пунктах, которые уже утратили актуальность.

Соглашение между некоторыми европейскими государствами, которое предусматривает свободное перемещение граждан, товаров и капиталов, было подписано в 1985 году на яхте в Люксембурге, у старинного замка Шенген. Отсюда и название договора. Однако, он вступил в силу лишь спустя 10 лет - в 1995 году. Тогда границы открыли друг для друга Франция, Германия и страны Бенилюкс. Позднее к ним присоединилось большинство членов ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии, а также Исландия и Норвегия.



Тем временем, расширение Шенгенской зоны обошлось Евросоюзу в миллиард евро. Такая сумма потрачена на модернизацию инфраструктуры безопасности вдоль новых внешних границ ЕС. Часть европейцев опасается, что включение в Шенген новых стран может спровоцировать рост преступности. Они считают отмену пограничного контроля на рубежах Германии с Польшей и Чехией "приглашением для преступников". Обеспокоенность не скрывает и глава европейского агентства по контролю внешних границ ЕС. Он считает, что в Европу хлынет поток нелегальных мигрантов.

