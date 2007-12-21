Столица в преддверии Нового года

Праздничные мероприятия запланированы во всех районах города. В Футбольном манеже завтра - новогодний олимпийский бал, а на проспекте Победителей - предрождественская ярмарка. 28 декабря во Дворце детей и молодежи состоится праздничная Ёлка с участием председателя Мингорисполкома. 1 января парк Горького пригласит на "Детские забавы". В этот же день перед зданием Национальной библиотеки пройдет концертная программа для взрослых, а 2-го здесь же будут развлекать молодежь.