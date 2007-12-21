Юных белорусских программистов встречали дома с триумфом

Победой белорусских школьников завершилась Восьмая всероссийская открытая олимпиада по информатике и программированию. Первое место на международном соревновании завоевала сборная команда Гомеля и Столбцов, третье - команда Мозыря. Задание олимпиады оказалось не по силам даже серьезным соперникам из Санкт-Петербурга и Москвы - за пять часов участники олимпиады должны были решить 11 задач. Сегодня в Парке высоких технологий состоялось награждение победителей.