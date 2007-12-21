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Юных белорусских программистов встречали дома с триумфом

21 декабря 2007 12:13
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Победой белорусских школьников завершилась Восьмая всероссийская открытая олимпиада по информатике и программированию. Первое место на международном соревновании завоевала сборная команда Гомеля и Столбцов, третье - команда Мозыря. Задание олимпиады оказалось не по силам даже серьезным соперникам из Санкт-Петербурга и Москвы - за пять часов участники олимпиады должны были решить 11 задач. Сегодня в Парке высоких технологий состоялось награждение победителей.
# общество # Программирование

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