Шахматный он-лайн: старые устремления, новые методы достижения цели

Восполнять нехватку мировых чемпионов в Президентском спортивном клубе решили не только с помощью обычных тренировок, но и передовым подходом к вопросу.

Сначала печатная машинка, магнитная лента, а теперь, возможно, и шахматная доска - надёжный и давно проверенный атрибут интеллектуальных сражений гроссмейстеров пусть и не канул до сих пор в небытие, но может быть вытеснен из обихода. Электронная альтернатива, пришедшая на замену, ни в чём не уступает деревянной предшественнице.

Проект работает одновременно для всех желающих - в интернете. На новом сайте профессионалы собираются обучать шашко-шахматному мастерству не только подрастающее поколение гроссмейстеров, но и рядовых посетителей сайта.

Первый урок в интернете в реальном времени соберёт заинтересованных учеников 1 ноября. Не выезжая из родного города, новую методику на себе опробуют воспитанники 64-х специализированных школ Беларуси. Именно столько новых компьютеров подарили детям организаторы проекта – количество, равное числу игровых клеток. Пока новинку оценили только юные надежды столицы. Для большинства компьютерная мышь оказалась куда желанней деревянного слона.

Также в планах организаторов на будущее - создание в интернете игровой зоны. Для спортсменов и для любителей шахмат это стопроцентно беспроигрышный ход конём.

К слову, организаторы проекта не обделили вниманием также любителей других спортивных видов. Создавая ресурс узкой направленности, позаботились и о содержании основного. Главную интернет-страницу Президентского спортивного клуба обновили, дополнили, подготовили версию для иностранных пользователей.