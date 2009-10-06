А.Лукашенко: Современная школа должна быть школой радости

Гостями Резиденции Президента стали финалисты республиканского конкурса «Учитель года».

«Хрустального журавля» и ключи от автомобиля победителю вручил лично Александр Лукашенко. И торжественная церемония традиционно переросла в настоящее общение. Говорили о том, какой быть системе образования и каким быть настоящему учителю с умением формировать цельную и самостоятельную личность.

Без учебников, тетрадок, указок, но всё с тем же боевым настроением. В Резиденции белорусского лидера, встретившись в холле, они вспоминали огонь и воду конкурса и спешили сфотографироваться для истории, признаваясь, что сегодня и сами волнуются, как ученики перед важным экзаменом.

- Надо любить детей. Если ты их любишь – они любят тебя, и это совсем не сложно, - говорит Ирина Дмитриева, учитель химии Речицкой средней школы №2.

- Статус учителя теперь немного другой: мы – партнеры, мы должны вместе учиться и расти, - утверждает Светлана Емельянова, учитель начальных классов Оршанской средней школы №19.

- Если учитель может увлечь, повести за собой – тогда нет сложностей. Учителя тоже постоянно совершенствуются, - считает Татьяна Довгун, учитель биологии средней школы №26 (Гродно).

Слова разные, но если вдуматься - об одном и том же: и сам конкурс, и эту встречу, память сохранит навсегда. Но нынешняя победа - только платформа для дальнейших свершений, хотя, скрыть сложно, это и отличный стимул.

Люди этой профессии в почёте были всегда. И чествовать лучших на самом высоком уровне - традиция суверенной Беларуси. С 1995 года предложениями по развитию белорусской системы образования учителя могут поделиться лично с Президентом.

Учительский труд Александр Лукашенко сравнил с трудом хлеборобов. Ведь учитель насыщает хлебом духовным, помогая взойти зёрнам таланта. Как помощник – хорошие учебники. И, кстати, одно из поручений – чтоб на десять баллов были не только обложки, но и содержание – проконтролировано будет уже в ближайшее время.

- Если учитель хороший, то для него учебник должен быть как скелет, как отправная точка. Увидев эти тезисы, учитель должен их развернуть с точки зрения современности, потому что ни один учебник не может быть современным, потому что наша жизнь развивается настолько бурно, что мы не успеем переиздавать учебники – если не каждый день, то каждый месяц всё меняется. Поэтому учебник должен дать эту схему – как преподнести тот или иной материал, - заявил Президент.

Академизм - далеко не то, что нужно сегодня детям, заметил глава государства, а образование не должно быть бесполезным грузом. Привить любовь к учебе – это тоже, кстати, мастерство. И Президент с удовлетворением отметил - среди финалистов много представителей школ районных и даже маленьких сельских, и конкурс проявил молодое поколение педагогов-новаторов. Сейчас главное – этот бесценный опыт не растерять.

- Современная школа должна быть школой радости, где дети учатся с интересом и увлечением, без страха, перегрузок и стрессов, чтобы в каждом классе царила атмосфера взаимопонимания между педагогами и учениками, однако не вседозволенность. Порядок и дисциплина должны быть в школе. Вы для человека формируете самое главное – здоровье и образование, всё остальное он научится делать, - сказал учителям Александр Лукашенко.

Немаловажную роль в школьной жизни глава государства отводит спортивной составляющей.

В школе №2 города Ганцевичи и без конкурса знали, что их директор – лучший. На уроках – всегда интересно, и как результат – полное отсутствие плохих отметок.

- Каждый раз идешь на урок, как на публичное выступление. Всякий раз готовишься, и предугадать ход урока невозможно, - рассказывает Юрий Андрейчик, директор средней школы №2 Ганцевич, Учитель года 2009.

Интерес современного школьника удержать трудно. И методику хороший учитель всегда чувствует душой. Когда тепло - урок может быть и на улице, где сама природа – живой учебник.

Ещё недавно его поздравляли с праздником, теперь ждут, как героя, с наградой. Из Минска в Ганцевичи Учитель года вернётся на новом автомобиле и с «Хрустальным журавлём».

Учителю по образованию, Александру Лукашенко, все радости, а иногда и горести школьной жизни хорошо знакомы. Вероятно, и поэтому тоже было так легко общаться с лидером страны гостям Резиденции. Они, не стесняясь, задавали вопросы и выражали мнения, например, о той же «одиннадцатилетке».

- Воспитывает, по-моему, действительно труд. И зачем засиживаться двенадцать лет в школе, если можно уже в этом возрасте приносить пользу. Поэтому, я считаю, что достаточно девятилетнего базового образования без профилизации, потому что детям в таком возрасте сложно определить свою направленность, - заявила Татьяна Сагаль, учитель биологии лицея №2 Минска.

- В этом пока нет ничего плохого. Я только против акселерации, искусственно подстегиваемой в школе, против того, чтобы дети шли туда с шести лет – мы урезаем детство. У нас есть проблемы и в детских садах, и в школах. Конечно, учитель – это дар. Но важно и чтобы он не ленился, - сказал Президент.

Живое общение длилось около часа, и затронуто было немало вопросов. К примеру, по развитию факультативов или внедрению информационных технологий. И гости согласились с Александром Лукашенко – во всём должна быть мера, как и в пользовании компьютером, который все равно не сможет заменить ни книгу, ни учителя.

- Я ощущаю у детей недостаток не столько знаний, хотя это важно, сколько воспитания. Мы говорим, что молодежь очень хорошая, но эта молодежь уже не та, какими мы были. Боюсь, что и наша страна, и весь мир будут развиваться в этом направлении. Если говорить в целом, нет той приверженности труду, нет культа труда у современных детей и молодежи, того уровня патриотизма и любви к родному куску земли, - говорил Александр Лукашенко.

Как государство отслеживает судьбу юных талантов, так не оставляет и лучших учителей. «Хрустальный журавль» сегодня - и награда, и клуб участников конкурса разных лет. И это не только для обмена опытом: они - эксперты по образовательным концепциям и стандартам.

- Это опыт, который будет исходить от самих же учителей для учителей – такая форма методической работы очень интересна, нова и позволяет учителям не потеряться, - заявила Ирина Клевец, учитель биологии гимназии №4 Сморгони, член жюри конкурса.

Талантов у этих людей немало. Помимо жизни в рамках предмета, кто-то танцует, кто-то поёт, а кто-то запросто и в прорубь может прыгнуть. Такую широту личности они прививают и детям, не стесняясь делиться мастерством даже с самой взыскательной аудиторией.