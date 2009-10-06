На Олимпиаде мусульманкам разрешат боксировать в хиджабах

Мусульманки, которые будут выступать на соревнованиях по боксу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, смогут выходить на ринг в хиджабах и в одежде, полностью прикрывающей тело, соответствующей религиозным канонам.

Женский бокс включен в олимпийскую программу впервые. Международная ассоциация любительского бокса полагает, что ношение такой одежды на ринге не создаст никаких затруднений. При этом открытым должно оставаться лицо, чтобы судьи могли видеть, куда попал тот или иной удар соперницы.

Еще одно требование к экипировке спортсменок - грудь под одеждой должна быть защищена. Представитель ассоциации заявил, что на сегодняшний день ничто не мешает женщинам-боксерам носить полную исламскую форму одежды.

Некоторые мусульманские страны уже начали подготовку к женским олимпийским соревнованиям по боксу. По сведениям издания, в Египте сборная уже сформирована, причем не все ее участницы боксируют в хиджабах. В Иране тренировки атлеток начнутся сразу после принятия решения о том, какую форму им носить. В Афганистане готовятся 25 спортсменок в возрасте от 14 до 25 лет, они носят хиджаб под боксерским шлемом, пишет Newsru.com.