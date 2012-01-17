Сергей Михалков. Ему неприятно было знать, что кто-то за глаза называл его «гимнюком»

Этот человек прожил красивую, счастливую, а главное, очень долгую жизнь. Он умер, когда ему было 96 лет.



Кроме детских стихов он писал очень смешные, ироничные, сатирические басни для взрослых. Много лет был главным редактором сатирического киножурнала «Фитиль», который обожали смотреть все. Писал пьесы, которые шли в театрах страны. И еще – киносценарии.



Фильм «3+2», который вы все хорошо знаете. Автор сценария этого фильма – Сергей Михалков.



В его жизни была масса парадоксов. Например, автор двух советских гимнов и одного гимна России обожал детскую литературу. Хотя с детьми у него отношения были довольно сложные. Он их просто не очень любил. Даже собственных внуков.



И еще один парадокс. Он родился в дворянской семье, был очень хорошо образован, а стал могущественным советским литератором. Он лично знал всех вождей – и Сталина, и Хрущева, и Брежнева.



Когда ему исполнилось 95 лет, к нему домой, чтобы поздравить лично, приехал Владимир Путин.



Только с Лениным он не был знаком лично.



А, вообще, он был добрым хорошим человеком. Очень многим людям сделал много хорошего. Но все равно многие его не любили. Даже ненавидели. Люди часто не прощают талант, успех, красоту.



Однажды после какого-то банкета Сергей Владимирович Михалков спускался в одном лифте с одним очень известным и очень модным поэтом. Тот был несколько навеселе и поэтому осмелел и вдруг сказал Михалкову: «А текст в вашем гимне…», и назвал не очень цензурное слово. Французы говорят «merde» – «дерьмо». «Дерьмо – не дерьмо, а слушать будете стоя», – сказал мэтр и с достоинством вышел из лифта. Поэт, говорят, стоял с открытым ртом.



Конечно, ему неприятно было знать, что кто-то за глаза называл его (я думаю, от зависти) «гимнюком».



А когда он был совсем молодой, очень бедный и никому не известный, и почти всегда голодный, с ним познакомилась тогда начинающая актриса Рина Зеленая. Она стала с удовольствием читать его басни и стихи в своих концертах, водила в рестораны, где он съедал по три-четыре отбивные и, вообще, наверное, имела на него некоторые виды.



Но тут в жизни Сергея появилась Наталья Кончаловская. И Михалков влюбился в нее сразу. Ему нравилось, что она – дочь художника Петра Кончаловского, внучка самого Василия Сурикова. Его не остановило то, что у нее дочь от первого брака, и она на 10 лет его старше. Совсем скоро они поженились.



В этом браке родились двое прекрасных сыновей – Никита и Андрон. Красивые, умные, талантливые, замечательные.



Все знали, что Сергей Владимирович любит сходить налево. Да, у него бывали романы, было много подружек. Мудрая Наталья Петровна, конечно, обо всем догадывалась. Но делала вид, что ничего такого нет. Но я думаю, все-таки неслучайно в 70-е годы она поселилась на Николиной горе, на даче, и жила там почти безвыездно.



Своего мужа она обожала. Когда он уезжал, писала ему трогательные и нежные письма, где обращалась к нему не иначе, как «мой ангел».



Да, даже самая страстная любовь иногда уходит. Но остается уважение. Вместе Михалков и Кончаловская прожили 53 года.



Когда Наталья Петровна умерла, он сдуру женился на женщине очень красивой, которую, говорят, очень любил, но она была психически больна. Он лечил ее во всех клиниках, но ничего сделать было нельзя.



Говорят, еще при Наталье Петровне у него был длинный роман в Пятигорске. Туда, на Кавказ, он ездил каждый год. Там он пил воду и там познакомился с очень красивой женщиной, которая родила от него сына. Этой женщине и этому сыну он всегда помогал.



А потом, когда ему, если не ошибаюсь, было 80 лет, он снова женится. На женщине, которая будет моложе его на 50 лет, Юлии, интеллигентной, воспитанной, неглупой, довольно красивой, из профессорской семьи. Говорят, и сегодня Юлия очень часто приезжает на могилу своего покойного знаменитого мужа.



Вообще, Михалкова называли «везунчиком». Ему повезло с женой, у него замечательные сыновья. И ему повезло в творчестве.



Когда он был совсем молодым и когда еще не было Натальи Кончаловской, он влюбился в одну девушку – Светлану. И посвятил ей стихотворение, которое назвал ее именем. Это стихотворение было напечатано в газете «Известия», и почему-то все решили, что стих посвящен дочери Сталина. Сталин тоже так решил.



Говорят, с этого момента и началось восхождение Сергея Михалкова как поэта.



Вождь очень хорошо относился к поэту Сергею Михалкову. Ему нравились его шутки, анекдоты, которые он рассказывал. Но мудрый Михалков понимал, что держаться надо чуть поодаль и близко к генералиссимусу не приближался. И, говорят, даже однажды осмелился с ним спорить. Когда Иосиф Виссарионович Сталин решил сделать собственные поправки к тексту гимна, он сказал: «Вам это делать не надо». Немногие бы осмелились на такое.



А потом Сергею Михалкову будут ставить в вину и эти добрые отношения с Иосифом Виссарионовичем, и то, что он принимал участие, как говорили, в травле (это было, в общем-то, не совсем так) поэта Бориса Пастернака.



Но ведь сколько хороших дел сделал этот человек. А главное, оставил нам прекрасные «Басни для взрослых» и потрясающе талантливые стихи для детей, которые знают и помнят все.



Таким был этот человек и поэт – Сергей Владимирович Михалков.



Элеонора Езерская