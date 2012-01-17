Китайские журналисты посетили Республиканский институт китаеведения имени Конфуция

Таких по всему миру – 358. Однако на VI Всемирном форуме институтов Конфуция именно белорусский признан лучшим.



При Белгосуниверситете он работает уже пять лет. Сейчас здесь обучается около 50 студентов. Они не только изучают китайский язык, но и знакомятся с восточной культурой.



Китайские журналисты пообщались со студентами и высоко оценили уровень белорусского образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Ли Цзюйюань, корреспондент Российского бюро Центрального телевидения Китайской Народной Республики:

В Беларуси я уже в четвертый раз. С каждым годом ваша страна удивляет все больше. Уровень белорусского образования достаточно высокий, поэтому многие китайские студенты едут учиться именно к вам. В свою очередь, мы рады, что вы создаете такие хорошие условия и для наших студентов, и для специалистов.



Шэн Цзинцзин, шеф-корреспондент Международного радио Китайской Народной Республики в Российской Федерации:

Китайский язык для вас, европейцев, очень труден, но я уверена, что белорусы будут его хорошо изучать, потому что есть движущаяся сила, им просто это нужно.