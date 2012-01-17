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Третья городская электричка из Швейцарии пополнила парк Белорусской железной дороги

17 января 2012 04:56
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Электропоезд для региональных линий прибыл в Минск накануне.

Сейчас состав готовят к работе специалисты: настраивают системы диагностики, безопасности, проверяют электрооборудование.

Белорусская стальная магистраль заключила контракт со швейцарской компанией на изготовление 10 поездов для нового формата пассажирских перевозок. Шесть электричек уже доставлены в Беларусь. В первом полугодии 2012-го прибудут остальные – три для городских линий и одна – для региональных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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