Третья городская электричка из Швейцарии пополнила парк Белорусской железной дороги

Электропоезд для региональных линий прибыл в Минск накануне.



Сейчас состав готовят к работе специалисты: настраивают системы диагностики, безопасности, проверяют электрооборудование.



Белорусская стальная магистраль заключила контракт со швейцарской компанией на изготовление 10 поездов для нового формата пассажирских перевозок. Шесть электричек уже доставлены в Беларусь. В первом полугодии 2012-го прибудут остальные – три для городских линий и одна – для региональных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.