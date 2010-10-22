Камень с именной табличкой установили представители ООН в Беларуси на Площади Объединенных Наций в Минске

Событие приурочено к 65-й годовщине со дня основания ООН.

Предполагается, что малоизвестная до сих пор площадь в центре столицы станет почетным объектом на карте Минска. Кстати, в поддержку месячника по благоустройству, который сейчас проводится в городе, главы дипмиссий посадили деревья.

Антониус Брук, представитель Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь:

Беларусь была одной из основательниц ООН и это указывает на то, что у нас давно очень хорошие отношения. Сегодняшнее мероприятие — хорошее подтверждение того, что Беларусь придерживается ценностей организации. Этот камень, который мы установили — местного происхождения и символизирует надежное партнерство Беларуси и Организации Объединенных Наций.