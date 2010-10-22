В Витебской области отреставрировали почтовую станцию XIX века

На месте былых стойл для лошадей – современный автопаркинг. Бывшая каретная – теперь гараж для железных коней. Домик станционного смотрителя – кафе белорусской кухни. А флигель для ямщиков – отель для постояльцев. Так выглядит почтовая станция на новый лад.

Кузьминскую станцию построили в 1846 году. В XIX веке на дороге «Петербург-Киев-Одесса» такие постоялые дворы были через каждые 20 километров. Там почтальоны и путешественники меняли коней. Если раньше лошадей здесь подковывал кузнец, то для нынешних автомобилистов - современный шиномонтаж.

Зато снаружи проектировщики старались сохранить колорит бывшей гостиницы для ямщиков. Вторую жизнь в полуразрушенное здание вдохнули витебские дорожники.

Алла Ратникова, ведущий инженер управления технического надзора РУП «Витебскавтодор»:

Восстанавливали ну не с нуля, конечно, были сохранены только стены. И то в очень плохом виде. Восстанавливали все, реставрировали. Было очень тяжело. Работали почти два года, чтобы восстановить этот комплекс.

Пока основные клиенты – местные жители и водители-дальнобойщики. В будущем планируют зарабатывать и на туризме. Желающих погостить на почтовой станции, где 150 лет назад пили чай ямщики, скорее всего окажется немало.

Светлана Якубовская, администратор комплекса «Белая Русь»:

Очень интересно, как было раньше, как оно выглядит сейчас. Людей интересует, что у нас будет в перспективе.

В Беларуси до наших дней сохранились 37 старинных почтовых станций. Возможно, и эти историко-культурные памятники после реставрации тоже послужат современному придорожному сервису.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомапния СТВ, Витебская область