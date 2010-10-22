Корреспондент СТВ приготовила куриный чупа-чупс в ресторане

Корреспондент СТВ решила помочь настоящему шеф-повару приготовить изысканное блюдо из куриных крылышек. Промучавшись с их разделыванием и отказавшись резать лук, корреспондент СТВ все равно получила оценку шеф-повара — пять из пяти.

Подсолнечное или оливковое масло, чеснок, соль, сахар, яйцо, крахмал, мука, болгарский перец и лук. В курицу добавляем яйцо, муку, крахмал и соль, перемешиваем и обжариваем в масле.

Кроме лука нарезаем перец и обжариваем все на сковородке с кусочками курицы, украшаем тарелку листьями салата и огурцом. Осталось только обернуть куриные «барабаны» фольгой, чтобы кушая не испачкать руки. Выкладываем на тарелку, посыпаем зеленью и блюдо готово.

Кстати, для того, чтобы нарезать лук без слез, нужно перед этим съесть его немного.