Сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом

Глобальный фонд ООН выделил Беларуси новый грант на борьбу с ВИЧ-инфекцией - в размере 9,5 млн. долларов США. Деньги пойдут на закупку медикаментов, нового оборудования, на просветительскую работу и закупку детского питания для малышей, рожденных от инфицированных матерей. Напомним, что ранее стране уже выделялся грант Глобальным фондом в размере 7 млн. долларов. Между тем, в Беларуси в последние годы медики выявляют все меньше случаев заражения ВИЧ-инфекцией. По сравнению с 1996 годом количество инфицированной молодежи до 25 лет снизилось вдвое. Все реже ставят диагноз подросткам. Лечение получают все нуждающиеся в нем. На медицинскую помощь каждому из них государство тратит около трех тысяч долларов в год. Сегодня вирус иммунодефицита имеют более семи с половиной тысяч белорусов. В православных храмах Беларуси сегодня молятся о ВИЧ-инфицированных. Проведение богослужений благословил Митрополит Филарет. Православная церковь активно включилась в борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа и в преодоление ее последствий. В частности, в рамках программы сотрудничества между Минздравом и Белорусской православной церковью проводится ряд совместных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения, реабилитации наркозависимых и оказании помощи ВИЧ-инфированным и больным СПИДом гражданам. Сегодня, в ряде городов страны пройдут акции с участием представителей церковных организаций, государственных органов, школьников и их родителей.