Современные технологии приходят в сельскую местность

Теперь, чтобы воспользоваться интернетом, расплатиться банковской пластиковой карточкой или даже получить кредит, сельским жителям Гродненской области не нужно ехать в город. Все эти услуги им предоставят в местных почтовых отделениях. В рамках государственной программы возрождения села, в каждом агрогородке внедряются современные технологии. В деревне Гервяты, например, уже освоили банковские пластиковые карточки. Теперь все коммунальные услуги, говорят в местном почтовом отделении, односельчане предпочитают оплачивать только по безналичному расчёту. Да и свои сбережения стараются хранить исключительно на карточке.