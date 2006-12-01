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Современные технологии приходят в сельскую местность

01 декабря 2006 09:49
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Теперь, чтобы воспользоваться интернетом, расплатиться банковской пластиковой карточкой или даже получить кредит, сельским жителям Гродненской области не нужно ехать в город. Все эти услуги им предоставят в местных почтовых отделениях. В рамках государственной программы возрождения села, в каждом агрогородке внедряются современные технологии. В деревне Гервяты, например, уже освоили банковские пластиковые карточки. Теперь все коммунальные услуги, говорят в местном почтовом отделении, односельчане предпочитают оплачивать только по безналичному расчёту. Да и свои сбережения стараются хранить исключительно на карточке.
# общество

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