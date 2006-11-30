Елисейские поля озарила рождественская иллюминация

В этом году парижскую аллею не по-зимнему зеленых деревьев от Триумфальной арки до площади Конкорд украсили 50-километровые гирлянды и десятки тысяч лампочек.Право нажать на кнопку, включающую разноцветные уличные гирлянды, было предоставлено известному эстрадному исполнителю Флорану Паньи. Средства на украшение города выделили владельцы магазинов, ресторанов и кафе, расположенных на Елисейских Полях. Посильный вклад внесла и парижская мэрия. Полюбоваться на красочное зрелище собираются тысячи туристов.