В Могилёвской области зерно убирает комбайнер-саксофонист

Увлечение музыкой для него не только не помеха, но и подспорье в работе. Молодёжный экипаж сейчас занимает второе место в республике по намолоту (ФОТО).

Помощник комбайнера Павел Ануфриев – находка для журналиста. Родом из династии хлеборобов. Работает в связке с братом. А в этом году стал ещё и дипломированным саксофонистом. Такой вот сельский джаз.

Соло на саксофоне – с детства, дуэт на комбайне – третий сезон. В этом году из молодёжных экипажей могилёвщины братья Ануфриевы первыми собрали тысячу тонн зерна. Саксофониста-комбайнера такое положение дел вполне устраивает. Любит быть лидером. И в поле, и на сцене. Потому сразу после музыкального училища поступил в университет культуры.

Старший брат помощником гордится. Тот все понимает с полуслова, в комбайне разбирается прекрасно и за штурвалом может подменить. Но главное – младший музыкант от Бога.

Сейчас экипаж братьев Ануфриевых временно сошёл с дистанции уборочной гонки. Чинят комбайн. Даже крепкая техника темпов работы рекордистов иногда не выдерживает. Особенно, когда столь богат урожай и столь сильно желание убрать его быстро и без потерь.

Председатель СПК серьёзен в цифрах и в подходе к работе. Долго музицировать не позволяет и передовикам. Будь они даже его детьми. Перед уборочной все равны.

Братья Ануфриевы – несомненные лидеры жатвы. Уже в прошлом году среди они стали вторыми в республике среди молодёжных экипажей. Правда, на «Дожинки» не поехали. Дело в том, что старший из братьев, Игорь, кроме того, что комбайнер, ещё и заместитель председателя СПК. Кому-то такая ситуация не понравилась. В этом году ребята опять вторые по республике. И сейчас надеются на справедливость.