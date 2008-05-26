Сегодня последний день полугодичной амнистии

Эта пятая амнистия в стране с 2000 года, ее главная особенность – полное возмещение осужденными ущерба нанесенного в результате преступления.

Сумма составила 902 миллиона рублей. А вот в Гомельской женской колонии сегодня на свободу выходят последние три заключенные, попавшие под нынешнюю амнистию. Вчерашние осужденные сами по понятным причинам комментировать это событие отказались, а вот сотрудники закрытого учреждения говорят, что это настоящий праздник.

Под нынешнюю амнистию попали 12 тысяч человек. При этом обострения криминогенной обстановки в республике сотрудники МВД не прогнозируют. Дело в том, что амнистированные – это не только осужденные, отбывающие срок в колониях. Большинство – почти 10 тысяч обвиненных свободы не лишали, а лишь ограничивали.

