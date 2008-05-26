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Выпускники базовой школы сдают сегодня первый выпускной экзамен — математику

26 мая 2008 08:04
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За парты сядут около 1998 году тысяч выпускников. Как и в минувшем учебном году, учащимся девятых классов предстоит сдать четыре экзамена, выпускникам средней школы - три. Дату устных испытаний по истории Беларуси, а также других устных экзаменов определят администрации учебных заведений. Школьники, которые изучают предметы на повышенном и углубленном Уровнях, свой выбор должны остановить на профильном предмете. Все тексты и задания письменных экзаменов будут объявлены по радио и телевидению в день испытаний.
# общество # Выпускной в Беларуси

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