Выпускники базовой школы сдают сегодня первый выпускной экзамен — математику

За парты сядут около 1998 году тысяч выпускников. Как и в минувшем учебном году, учащимся девятых классов предстоит сдать четыре экзамена, выпускникам средней школы - три. Дату устных испытаний по истории Беларуси, а также других устных экзаменов определят администрации учебных заведений. Школьники, которые изучают предметы на повышенном и углубленном Уровнях, свой выбор должны остановить на профильном предмете. Все тексты и задания письменных экзаменов будут объявлены по радио и телевидению в день испытаний.