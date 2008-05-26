Совесть - лучший контролёр

За недочёты в благоустройстве нерадивым специалистам коммунальных служб придётся расплачиваться штрафами и даже должностями.

Жильцам нескольких домов по улице Якубовского на первый взгляд повезло. Два года назад к весеннему объезду города их двор благоустроили. Обновили игровое оборудование, заменили скамейки. Подкачало лишь качество работ. В основном тех, что выполняли сами коммунальщики, а не фирмы-подрядчики

Бетон в трещинах, асфальт пробивает трава. Под ноги жильцов коммунальщики первого ЖРЭО Фрунзенского района бросили почти триста миллионов рублей, но деньги буквально провались в землю

На лестницу, ведущую от домов к универсаму "Гродно" материала вовсе не хватило. Для местных пенсионеров семь ступенек - как семь кругов ада.

Между тем, деньги на текущий ремонт дворовых территорий городские власти районным коммунальщикам выделяют исправно. Правда, используются они не по хозяйски. Вместо того, например, чтобы заменить прохудившиеся мусорные контейнеры, приобрели скульптурную композицию.

Пока жители Фрунзенского района ждут всего и сразу, в соседнем Московском уже в этом году благоустроенно несколько дворовых территорий. Там у коммунальщиков и совесть чиста, и дворы.

