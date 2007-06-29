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Сегодня депутаты приняли ряд важных решений

29 июня 2007 15:53
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Одинокие нетрудоспособные минчане могут рассчитывать на бесплатную установку приборов учета воды.

Соответствующее решение принято сегодня на четвертой сессии Мингорсовета. Помощь окажут одиноким неработающим и нетрудоспособным гражданам, пенсионерам, инвалидам 1-й и 2-й групп, не имеющих проживающих на территории республики членов семьи, обязанных по закону их содержать. Устанавливать  приборы будут ЖРЭО по спискам управлений соцзащиты администраций районов города. 

Например, внесли  изменения и дополнения в решение о бюджете города. Отменили обложение налогом услуги парикмахерских и салонов красоты, в два раза снизили ставки налога  на услуги дискотек и косметические услуги. Сессией депутатов также  поддержано решение  Комиссии по наименованию и переименованию улиц  о присвоении новых названий строящимся микрорайонам.

# общество

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