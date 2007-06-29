Нарушишь закон - лишишь себя свободы

13,5 лет лишения свободы - такой приговор вынесли сегодня бывшему начальнику управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси Сергею Дмитриеву.

Военная коллегия Верховного суда признала его виновным в создании преступной организации, злоупотреблением служебным положением, получении взяток и в содействии в уклонении таможенных платежей.

Теперь он будет отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима. Вместе с Дмитриевым на скамье подсудимых оказались еще 25 человек. Некоторые из них - начальники и инспекторы Минской региональной таможни. Преступная организация занималась незаконными поставками в страну одежды "Сэконд хэнд" и мебели. Из двух миллиардов рублей ущерба, полтора - удалось вернуть государству.