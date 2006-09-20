Сделан еще один шаг к ограничению табакокурения несовершеннолетними

Правила розничной торговли табачными изделиями будут ужесточены. Их перестанут продавать методом самообслуживания.

Соответствующие изменения своим постановлением Совет Министров внес в правила розничной торговли. Такое решение продиктовано жизнью: слишком доступны нынче сигареты несовершеннолетним.

Новое постановление Совета Министров вступит в силу в середине декабря. Оно принято в соответствии с рекомендациями всемирной организации здравоохранения. В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома с ним уже ознакомились, а через три месяца новые правила должны быть доведены до руководителей всех магазинов и индивидуальных предпринимателей.

:В супермаркете на проспекте Победителей об изменениях в правилах розничной торговли уже знают. Однако по закону продавать сигареты со стеллажей будут до середины декабря. Инспекторы по делам несовершеннолетних тоже в курсе нововведения. Они говорят, что это еще больше позволит усилить контроль за продажами табачных изделий. И уточняют, что меры уже были приняты в 2002 году в соответствии с декретом Президента Республики Беларусь. Тогда была запрещена торговля табачными изделиями из открытых потребительских упаковок, на вес и поштучно.

Сейчас инспекцией по делам несовершеннолетних проводится месячник правовых знаний. Цель - предупредить правонарушения. Беседы проводят и с курящими подростками, и с их родителями.

В Минской организации защиты потребителей говорят, что в Минске всего несколько магазинов, где табачные изделия продаются методом самообслуживания. В основном же, реализация производится в виноводочном отделе, или на кассе. В обоих случаях ответственность за продажу сигарет несовершеннолетним несет продавец.

Тем не менее, постановление принято и скоро войдет в силу. Вопрос в том, изменит ли оно что-либо кардинально, поскольку менять нужно не только правила торговли, но и моральные принципы подрастающего поколения.