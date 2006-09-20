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Регистрировать браки в Беларуси будут быстрее

20 сентября 2006 15:58
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Руководители ЗАГСов должны сократить сроки рассмотрения документов с трех до одного месяца. А для вступления в брак несовершеннолетних, больше не потребуется письменное согласие родителей.Меры по дебюрократизации госорганов, регистрирующих акты гражданского состояния, 20 сентября обсуждались в Министерстве юстиции республики. Требования к работникам учреждений юстиции ужесточат. Уже в новом году за парты Белгосуниверситета сядут многие чиновники из отделов ЗАГСов и домов бракосочетаний. Диплом о высшем юридическом образовании станет одним из главных требований к квалификации работников, регистрирующих акты гражданского состояния.
# общество

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