Регистрировать браки в Беларуси будут быстрее

Руководители ЗАГСов должны сократить сроки рассмотрения документов с трех до одного месяца. А для вступления в брак несовершеннолетних, больше не потребуется письменное согласие родителей.Меры по дебюрократизации госорганов, регистрирующих акты гражданского состояния, 20 сентября обсуждались в Министерстве юстиции республики. Требования к работникам учреждений юстиции ужесточат. Уже в новом году за парты Белгосуниверситета сядут многие чиновники из отделов ЗАГСов и домов бракосочетаний. Диплом о высшем юридическом образовании станет одним из главных требований к квалификации работников, регистрирующих акты гражданского состояния.