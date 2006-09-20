Научные контакты Беларуси расширяются

Представители исследовательских институтов Южной Кореи посетили 20 сентября Белгосуниверситет. Восточные гости побывали на нескольких факультетах университета. Также ознакомились с технологиями, разработанными учеными НИИ физико-химических проблем БГУ. Особенно заинтересовали корейцев исследования белорусских ученых в области фотохимии, нанотехнологий и очистки воды. Как применить эти разработки в промышленных технологиях и получить взаимную выгоду - покажут переговоры.