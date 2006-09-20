Земельные участки снова в поле зрения Прокуратуры Беларуси

Прокуратура страны проверяет соблюдение законодательства в части предоставления земельных участков. Особое внимание - пригородным зонам крупных населенных пунктов. В Минском районе уже зафиксировано более двадцати фактов нецелевого использования земли. На начало года в Беларуси насчитывалось 35 тысяч земельных наделов, на которых так и не началось строительство. Еще на более чем пяти тысячах работы приостановлены. Сегодня многие из участков, взятых когда-то "про запас", поросли бурьяном. А местные власти зачастую не могут, да и не хотят повлиять на ситуацию.