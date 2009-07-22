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Сборники заданий ЦТ 2009 года уже в книжных магазинах

22 июля 2009 13:44
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Пособия изданы по всем предметам прошедшего ЦТ и содержат все 10 вариантов, которые были предложены на испытаниях.

Эти сборники помогут бывшим абитуриентам проанализировать свои ответы и проверить объективность оценок. А тем, кто будет поступать в 2010 году, они станут пособием для подготовки. «Сборники по русскому и белорусскому языкам, математике, истории сегодня уже появились в продаже, остальные поступят в торговую сеть на этой неделе», — сказал директор РИКЗ Николай Феськов.

Абсолютный результат в 100 баллов на ЦТ в нынешнем году получили 206 абитуриентов, в прошлом году максимальный результат был у 77 человек. «Это подтверждает реальность требований, предъявляемых к знаниям абитуриентов, и указывает на существенное упрощение тестов нынешнего года», — отметил Николай Феськов. Анализ тестовых заданий показал, что они соответствуют среднестатистическому уровню знаний абитуриентов, сообщает БЕЛТА.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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