В Минске откроется Дом Москвы

Культурно-деловой центр «Дом Москвы» откроется в Минске 24 июля.

Для участия в торжественной церемонии в белорусскую столицу прибудет московская делегация во главе с мэром Юрием Лужковым.

Дом Москвы построен на улице Коммунистической с использованием белорусских строительных материалов и конструкций за счет московского бюджета. Общий объем инвестиций составил 536 млн. российских рублей.

Центр представляет собой четырехэтажное здание, построенное в классическом московском стиле. В нем расположены киноконцертный зал, комната президиума, магазин по продаже книг и сувениров, кафе-бар, офисные помещения, мини-отель, библиотека, конференц-зал.

Дом Москвы будет представлять интересы российской столицы в Беларуси, развивать культурные и деловые связи, сообщает БЕЛТА.