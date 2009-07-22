Белорусы могут ездить в Китай без виз

Попасть в Китай без визы можно в составе туристической группы.

Без виз, при наличии действительного паспорта, белорусы могут посещать все государства СНГ, за исключением Туркменистана.

Также белорусам визы не требуются для поездок в Венесуэлу (на срок до 90 дней без права заниматься коммерческой или иной оплачиваемой деятельностью), Грузию, Гондурас, на Кубу (до 30 дней), в Македонию (при наличии свидетельства о приглашении или телеграммы, либо туристического ваучера), Малайзию (до 30 дней; необходимо наличие подтверждения обратных билетов и средств, достаточных для пребывания в стране), Монголию (при наличии свидетельства о приглашении или телеграммы, либо туристического ваучера), Никарагуа, Перу, Сербию (до 30 дней), Черногорию (до 30 дней) и Эквадор (при туристических поездках до 90 дней), сообщает БЕЛТА.