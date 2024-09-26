Прямой эфир

Сбор с командирами подразделений ВВС и ПВО проходит на полигоне в Брестской области

26 сентября 2024 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Противостоять беспилотным летательным аппаратам и защищать от них свое вооружение и технику. Тактический сбор с командирами подразделений ВВС и ПВО проходит на полигоне в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор с командирами подразделений ВВС и ПВО проходит на полигоне в Брестской области-2

Им предстояло отразить нападение диверсионно-разведывательных групп противника, которые работали под прикрытием дронов. В ход пошли новые образцы вооружения и специальной техники. Их личный состав должен осваивать постоянно, на это обратил внимание главнокомандующий Вооруженных Сил Беларуси, посещая ранее Обуз-Лесновский полигон, где речь шла о перспективах развития беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы.

Сбор с командирами подразделений ВВС и ПВО проходит на полигоне в Брестской области-4

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Современный бой – это бой беспилотников. Здесь, на данном сборе, личный состав может воочию убедиться, как необходимо сейчас противостоять беспилотным летательным аппаратам и как защищать свое вооружение, военную и специальную технику от БПЛА.

Сбор с командирами подразделений ВВС и ПВО проходит на полигоне в Брестской области-6

В последнее время в Вооруженных Силах, как того требует обстановка по внешнему контуру, проводятся внезапные проверки, чтобы оценить готовность и способность личного состава к оперативному реагированию. Данный сбор с командирами подразделений ВВС и ПВО плановый.

# Вооруженные силы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит международная научно-практическая конференция
26 сентября 2024 11:48

В Минске проходит международная научно-практическая конференция

Итоги участия белорусской делегации в IV Евразийском женском форуме подвели в Минске
26 сентября 2024 11:37

Итоги участия белорусской делегации в IV Евразийском женском форуме подвели в Минске

Лукашенко: среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то отсидеться
26 сентября 2024 10:50

Лукашенко: среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то отсидеться