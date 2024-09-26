Сбор с командирами подразделений ВВС и ПВО проходит на полигоне в Брестской области

Противостоять беспилотным летательным аппаратам и защищать от них свое вооружение и технику. Тактический сбор с командирами подразделений ВВС и ПВО проходит на полигоне в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им предстояло отразить нападение диверсионно-разведывательных групп противника, которые работали под прикрытием дронов. В ход пошли новые образцы вооружения и специальной техники. Их личный состав должен осваивать постоянно, на это обратил внимание главнокомандующий Вооруженных Сил Беларуси, посещая ранее Обуз-Лесновский полигон, где речь шла о перспективах развития беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы.

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Современный бой – это бой беспилотников. Здесь, на данном сборе, личный состав может воочию убедиться, как необходимо сейчас противостоять беспилотным летательным аппаратам и как защищать свое вооружение, военную и специальную технику от БПЛА.