Самый высокий класс пожароопасности объявлен в пяти районах Беларуси

За минувшие выходные в стране ликвидировано 30 природных возгораний. Большинство — в лесах и на торфяниках Брестской и Гомельской области. Все они были оперативно потушены. Не допустить новых очагов и распространения огня помог запрет на посещение лесов.

За свои 14 лет в лесной авиации летчик-наблюдатель Александр Борисюк обнаружил не одну сотню пожаров. О таких людях говорят: взгляд, как у орла. Еще бы, заметить даже самый редкий дымок – значит, предотвратить большую беду.

Александр Борисюк, летчик-наблюдатель «Беллесавиа»:

При обнаружении дыма, мы определяем место пожара и его характеристики. И передается информация по радиосвязи в лесхоз и в лесничество. Если пожар сильный и угрожает перейти на большие площади, здания, сооружения, тогда информация передается сотрудникам МЧС.

Роль авиации в «профилактике» лесных пожаров велика. Основная же нагрузка ложится на плечи лесников. Именно они ведут беседы с населением и патрулируют угодья. Говорят, предотвратить легче, чем тушить.

Иван Страчук, лесничий Меднянского лесничества:

В этом году обстановка складывается нормально. Мы ведем наблюдение с пожарной вышки, имеется у нас пожарная машина, трактор с плугом, бочка РЖТ, которая может быть использована для тушения пожара. Наблюдатель с вышки постоянно осматривает территорию.

Песчаная борозда – одно из лучших средств для сдерживания пожара. Об нее огонь спотыкается и дает возможность пожарным справиться с ним еще на подходе к лесу.

Сами лесничие подчеркивают, что лесной пожар – это на 99% человеческий фактор. Всего за пожароопасный период этого года в лесах брестского лесхоза произошло 4 возгорания против 13 в прошлом году. Люди стали отдыхать «культурнее» и бережнее относиться к лесу.

Ирина Барановская, житель поселка Лесной:

Рядышком пожаров не было. Но если, что-то случалось, у нас есть мобильники, номера телефонов лесничих, мастеров. Со спичками по лесу не ходим, не курим – это самое главное.

Валентина Волошук, староста поселка Лесной:

У нас люди ответственные, костры не жжем, где не надо — отведены места. Лесничие каждый день приходят, предупреждают. Люди в курсе дела. Мы в лесу живем.

В ближайшее время синоптики прогнозируют снижение аномальных температур. Но даже этот факт — не повод расслабиться. Лес сухой. Поэтому такой вкусный и всеми любимый шашлык все же лучше готовить дома.