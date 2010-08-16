Прямой эфир

Санслужба Минска будет закрывать магазины, которые реализуют испорченные продукты

16 августа 2010 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом 16 августа шла речь в Мингорисполкоме. Эпидемиологи намерены ужесточить требования, так как за семь месяцев текущего года факты грубого нарушения правил хранения и реализации продуктов питания выявлены в большинстве проверенных магазинов столицы.По словам главного санитарного врача столицы, штрафы и попытки лишать магазины лицензии не работают. Вывод таков – по всем грубым фактам нарушения объекты торговли будут закрываться.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 августа 2010 14:10

Суд над лидерами «красных рубашек» начался в Таиланде

16 августа 2010 14:09

Тысячи фанатов Элвиса Пресли собрались в Маниле, чтобы отдать кумиру дань памяти

16 августа 2010 12:10

Пятый, самый высокий класс пожароопасности, объявлен в пяти районах Беларуси