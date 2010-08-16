Санслужба Минска будет закрывать магазины, которые реализуют испорченные продукты

Об этом 16 августа шла речь в Мингорисполкоме. Эпидемиологи намерены ужесточить требования, так как за семь месяцев текущего года факты грубого нарушения правил хранения и реализации продуктов питания выявлены в большинстве проверенных магазинов столицы.По словам главного санитарного врача столицы, штрафы и попытки лишать магазины лицензии не работают. Вывод таков – по всем грубым фактам нарушения объекты торговли будут закрываться.