На смену изнуряющей жаре в Беларусь придет прохлада

По сообщениям синоптиков уже 17 августа почти по всей стране пройдут кратковременные дожди и грозы. А в четверг воздушные массы с Атлантического океана, понизят дневную температуру до 24 градусов. А пока аномальная жара сохраняется. И даже в самом северном регионе страны побиты все температурные рекорды.

За 10 лет работы на железной дороге эти дни для Ивана — самые горячие. Под палящим солнцем рельсы накаляются до предела. На станции Стайки уже зафиксировали температурный максимум железнодорожного полотна — +55 градусов, тогда как летняя норма здесь, почти как у человека — не больше 36-ти.

Иван Бобров, начальник производственного отдела Витебской дистанции пути Витебского отделения Белорусской железной дороги:

При больших температурах рельсы увеличиваются в размерах, особенно это характерно для стыкового пути.

Этим летом тропические обитатели зоопарка чувствуют себя как дома. А вот местные животные перешли на летнее меню – всё больше фруктов и воды — и на летний распорядок дня с обязательными водными процедурами.

В каменных джунглях от изнуряющего зноя спасаются в фонтанах. Горожан не останавливают даже запреты коммунальников. Холодный душ в фонтанах жаркими буднями принимают десятки витебчан. Поиски прохлады в каменных джунглях приводят прямо на центральную городскую площадь. Сегодня здесь настоящее паломничество. В фонтанах купаются и взрослые, и дети.

Такого продолжительного зноя синоптики не помнят за всю историю метеонаблюдений. Аномальная жара держится второй месяц. Температурные рекорды — каждый день.

Наталья Байдук, инженер-синоптик Витебского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

В этом году вот у нас уже больше месяца удерживается аномальная жара. Виновником ее являются воздушные массы, которые к нам поступают со Средней Азии и с Черного моря. Когда такой процесс длителен, то прогрев воздуха достигает значительных значений. Рекорды у нас бьются почти каждый день — как по среднесуточной, так и максимальной температуре.

Южное тепло в северном регионе продолжится до середины недели. Затем синоптики обещают небольшое похолодание. Однако тёплая погода, скорее всего, продержится до конца лета.