Документальный фильм о Беловежской пуще снимет телеканал Euronews.

Лента появится уже в феврале. В ней о последних раскопках археологов, уникальной флоре заповедника и конечно зубрах. К слову новые теории сохранения популяции этих животных сегодня озвучили ученые.

Вот она, зеленая жемчужина Беларуси - Беловежская пуща. Полторы Москвы дремучего леса. Здесь множество экосистем живут и соседствуют друг с другом, и являются бесценным материалом для науки. Последняя предлагает свои теории по сохранению заповедного леса. Одна из них увеличить популяцию зубров. В начале прошлого века животные были на грани исчезновения. Сегодня в Беларуси современников мамонтов около 800 особей. Но и эта популяция под угрозой исчезновения.

Тайны заповедного леса открывают и археологи. Более 20 древних поселений и десятки артефактов свидетельствуют — в этих местах люди поселились 10 тысяч лет назад. Сегодня здесь появится музей под открытым небом. Самый старый заповедный лес Европы для европейских телезрителей. Документальный фильм о пуще снимет телеканал Euronews. Лента появился уже в феврале. Заповедные леса скоро и вовсе станут мировом объектом. К 2012 году национальный парк полностью войдет в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

