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МВД Беларуси возбудило уголовное дело в отношении продюсера Андрея Моргана

14 ноября 2008 11:50
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Его обвиняют в мошенничестве. Несколько месяцев он организовывал туры по Беларуси, используя название группы Михаила Круга "Попутчик". На афишах была размещена фиктивная информация о происхождении коллектива. Билеты на концерт стоили порядка десяти тысяч и проходили в основном в районных центрах. Как пояснили правоохранители, Андрей Морган действительно выступал перед зрителем, однако свою причастность к махинациям отрицает.
# общество

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