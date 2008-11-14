МВД Беларуси возбудило уголовное дело в отношении продюсера Андрея Моргана

Его обвиняют в мошенничестве. Несколько месяцев он организовывал туры по Беларуси, используя название группы Михаила Круга "Попутчик". На афишах была размещена фиктивная информация о происхождении коллектива. Билеты на концерт стоили порядка десяти тысяч и проходили в основном в районных центрах. Как пояснили правоохранители, Андрей Морган действительно выступал перед зрителем, однако свою причастность к махинациям отрицает.