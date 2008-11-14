Физическому факультету Белгосуниверситета сегодня 50!

Ученые и студенты физфака выполняют более 120 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Из них 40 – задания по грантам Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. В копилке разработок есть уникальные – это оптические и рентгеновские дэтэкторы, спектрометры и вакумно-плазменные установки. На физфаке создан даже портативный микроскоп для проверки подлинности бланков строгой отчетности. Этот прибор внесен в Государственный реестр приборов для контроля подлинности ценных бумаг и документов.