Прямой эфир

Физическому факультету Белгосуниверситета сегодня 50!

14 ноября 2008 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ученые и студенты физфака выполняют более 120 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Из них 40 – задания по грантам Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. В копилке разработок есть уникальные – это оптические и рентгеновские дэтэкторы, спектрометры и вакумно-плазменные установки. На физфаке создан даже портативный микроскоп для проверки подлинности бланков строгой отчетности. Этот прибор внесен в Государственный реестр приборов для контроля подлинности ценных бумаг и документов.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
14 ноября 2008 08:49

О сохранении заповедников будут говорить сегодня в Беловежской пуще

13 ноября 2008 11:43

В Мингорисполкоме обсудили прогноз социально-экономического развития столицы на будущий год

13 ноября 2008 08:46

Установлен виновник ЧП на подводной лодке "Нерпа"