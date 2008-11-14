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В столице стартовал десятый Минский международный фестиваль детского и юношеского кино "Лістападзік"

14 ноября 2008 15:12
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На этот раз на кинофорум заявлено рекордное количество фильмов из 30 стран. Обычно их вдвое меньше. Впервые в "Листападзике" примут участие фильмы из Бельгии, Кении, Мексики, Ирландии и Кореи.

Самое доброе и увлекательное кино. В столице стартовал десятый Минский международный фестиваль детского и юношеского кино "Лістападзік". Для юных зрителей провели он-лайн конференцию с мультяшками и представили современную версию калыханки. Впрочем, на этой неделе будет не до сна. В афише "Листападика" 22 художественных и более 80 анимационных фильмов. 

Среди приглашенных - известные актеры и режиссеры. Владимир Щербо также "Листопадик" не обошел. Для председателя комитета по образованию Мингорисполкома  образовательная функция детских фильмов  на первом месте.

В этом году в афише "Листападика" рекордное количество фильмов-более 100. Белорусы представляют 4 анимационные картины. Одна из них "Аповесць минулых гадоу". История маленьких городов в современной интерпритации.

Режиссер-аниматор Александр Ленкин вспомнил, он снимал про город Червень. Герои знакомятся, влюбляются, женятся. Все как в жизни, но в тоже время , как в сказке. Фильм уже нашумел в Москве, Мстиславле, Кричаве. Сейчас намерен завоевать и столичного зрителя.

Впрочем, аплодисментами именитые гости обделены не были. Как и герои российского сериала для детей "Смешарики". Крош и Нюша не только танцевали свой фирмеменный, но и давали автографы.

Режиссер Аида Зябликова к современным персонажам  фильмов для детей относится с опаской. Герой ее времени, придуманный Домовенок Кузя, плохому не научит.

7 конкурсных дней, 22 художественных и более 80 анимационных фильмов. Программа нынешнего "Листападика" как никогда разнообразна.  Организаторы обещают: скучно не будет. Насколько же  фестиваль удастся - оценит самый юный, но в тоже время самый требовательный зритель.

# общество

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