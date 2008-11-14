На этот раз на кинофорум заявлено рекордное количество фильмов из 30 стран. Обычно их вдвое меньше. Впервые в "Листападзике" примут участие фильмы из Бельгии, Кении, Мексики, Ирландии и Кореи.

Самое доброе и увлекательное кино. В столице стартовал десятый Минский международный фестиваль детского и юношеского кино "Лістападзік". Для юных зрителей провели он-лайн конференцию с мультяшками и представили современную версию калыханки. Впрочем, на этой неделе будет не до сна. В афише "Листападика" 22 художественных и более 80 анимационных фильмов.

Среди приглашенных - известные актеры и режиссеры. Владимир Щербо также "Листопадик" не обошел. Для председателя комитета по образованию Мингорисполкома образовательная функция детских фильмов на первом месте.

В этом году в афише "Листападика" рекордное количество фильмов-более 100. Белорусы представляют 4 анимационные картины. Одна из них "Аповесць минулых гадоу". История маленьких городов в современной интерпритации.

Режиссер-аниматор Александр Ленкин вспомнил, он снимал про город Червень. Герои знакомятся, влюбляются, женятся. Все как в жизни, но в тоже время , как в сказке. Фильм уже нашумел в Москве, Мстиславле, Кричаве. Сейчас намерен завоевать и столичного зрителя.

Впрочем, аплодисментами именитые гости обделены не были. Как и герои российского сериала для детей "Смешарики". Крош и Нюша не только танцевали свой фирмеменный, но и давали автографы.

Режиссер Аида Зябликова к современным персонажам фильмов для детей относится с опаской. Герой ее времени, придуманный Домовенок Кузя, плохому не научит.

7 конкурсных дней, 22 художественных и более 80 анимационных фильмов. Программа нынешнего "Листападика" как никогда разнообразна. Организаторы обещают: скучно не будет. Насколько же фестиваль удастся - оценит самый юный, но в тоже время самый требовательный зритель.

