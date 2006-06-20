Самое продолжительное централизованное тестирование состоится в Беларуси 21 июня

Как рассказали в Республиканском институте контроля знаний, за 180 минут абитуриенты ответят на 30 вопросов по физике. Оценка знаний на экзаменах в вузах осуществляется по десятибалльной шкале, а при проведении тестирования - по 100-балльной. Результаты тестирования засчитываются в качестве вступительного испытания в соответствии с представленным сертификатом. В нём балл выставляется по 10-балльной шкале и определяется по переводной шкале, утвержденной Министерством образования. Если все вступительные испытания проводятся в форме тестирования, то по каждому предмету засчитывается количество баллов, указанных в сертификате.