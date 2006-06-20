Минсктранс повышает уровень культуры обслуживания пассажиров

В Минске в коммунальном пассажирском транспорте появились маршруты "Высокой культуры обслуживания". Положение о них Минсктранс разработал для повышения качества обслуживания населения. Комфортно уже можно проехать в автобусах №52, 69, 73 и 91, на борту которых имеется соответствующая надпись "Маршрут высокой культуры обслуживания". А в ближайшее время нововведение столичных транспортников распространится и на троллейбусы. Как подчеркнули на предприятии, для получения такого "звания" транспортникам необходимо работать безукоризненно: внешнее и внутреннее состояние машин должно соответствовать необходимым требованиям. К водителям также предъявляются жесткие требования: салоны должны быть чистыми и безопасными, а также иметь речевые информаторы и электронные указатели маршрута. Кроме того, такой транспорт должен соблюдать график движения.