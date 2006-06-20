Прямой эфир

<Мiкола> - напиток будущего

20 июня 2006 10:50
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Одно из дочерних предприятия БелНИИ пищевых продуктов приступило к производству опытной партии безалкогольного напитка из картофеля <М_кола>. В продажу новая продукция поступит уже на текущей неделе, сообщили в институте. По словам разработчиков, рецептура напитка запатентована и аналогов в Европе пока не имеет. Напиток будет изготавливаться из картофельного концентрата, который содержит комплекс натуральных минералов и витаминов. Новый напиток чем-то напоминает кока-колу, однако в отличие от него <М_кола> - продукт  натуральный, не содержащий кофеина, поэтому его можно употреблять даже детям.
Концентрат сохраняет все целебные свойства свежеотжатого картофельного сока. Как известно, такой сок особенно полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
# общество

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