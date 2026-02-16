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Депутаты Палаты представителей 16-20 февраля будут работать в избирательных округах

16 февраля 2026 06:25
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Время диалога с людьми. Депутаты Палаты представителей на этой неделе работают в избирательных округах. По 20 февраля они проведут личные приемы. График встреч можно найти на персональных сайтах парламентариев и страницах райисполкомов. Работая на местах, депутаты анализируют выполнение задач, поставленных главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей 16-20 февраля будут работать в избирательных округах-2

Как подчеркивает Президент, все наши территории должны развиваться равномерно. Нужно создавать условия для жизни и работы людей не только в столице, но и в регионах.

В центре внимания парламентариев – создание привлекательных условий для переезда людей в сельскую местность, а также эффективность мер местных органов власти по вовлечению неработающих граждан трудоспособного возраста в официальную занятость. Неделя работы депутатов в округах станет временем обсуждения актуальных вопросов и поиска решений, которые важны для развития страны. Кроме того, в рамках программы международной деятельности Палаты представителей пройдут специальные мероприятия.

# Палата представителей

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