Депутаты Палаты представителей 16-20 февраля будут работать в избирательных округах

Время диалога с людьми. Депутаты Палаты представителей на этой неделе работают в избирательных округах. По 20 февраля они проведут личные приемы. График встреч можно найти на персональных сайтах парламентариев и страницах райисполкомов. Работая на местах, депутаты анализируют выполнение задач, поставленных главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Президент, все наши территории должны развиваться равномерно. Нужно создавать условия для жизни и работы людей не только в столице, но и в регионах.

В центре внимания парламентариев – создание привлекательных условий для переезда людей в сельскую местность, а также эффективность мер местных органов власти по вовлечению неработающих граждан трудоспособного возраста в официальную занятость. Неделя работы депутатов в округах станет временем обсуждения актуальных вопросов и поиска решений, которые важны для развития страны. Кроме того, в рамках программы международной деятельности Палаты представителей пройдут специальные мероприятия.