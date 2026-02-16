Лукашенко: несмотря на трудности и испытания, белорусы сохранили искренние симпатии к литовцам

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Литвы с Днем восстановления государства. Как отметил наш Президент, веками мы имели доброжелательные отношения, основанные на исторических связях, общих духовных ценностях, взаимном культурном обогащении. И сегодня, несмотря на существующие трудности и испытания, белорусы сохранили искренние симпатии к литовцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убежден, в условиях непростого международного положения ни недальновидные политики, ни их внешние советники, чьи рекомендации относительно Беларуси никогда не совпадали с настоящими интересами литовского народа, не сумеют навязать жителям Литвы свой взгляд на наше соседство», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава нашего государства отметил, что Беларусь заинтересована в конструктивном развитии двусторонних отношений на здоровой основе с опорой на принципы партнерства и доверия, дружелюбия и уважения.